2019/02/16 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/النفط يصعد 2% وخام مزيج برنت يصل الى 66.25 دولار للبرميل

16/02/2019 15:58:00 PM |

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واع/بغداد/متابعة

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعد أن أثار إغلاق جزئي لحقل نفطي بري في السعودية توقعات بنقص في المعروض، بينما ساعد تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في تحسين توقعات الطلب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.68 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.25 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتغلق عند 55.59 دولار للبرميل وزادت مكاسبها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتسجل أعلى مستوى لها هذا العام عند 55.80 دولار.

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