توزيع مساعدات للنازحين اثر السيول التي اجتاحت مناطقهم في اربيل

2019/02/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للإغاثة وإيواء النازحين، اليوم السبت، توزيع مساعدات انسانية للنازحين اثر السيول التي اجتاحت مناطقهم في اربيل .

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