2019/02/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل الايجابي يحسم مواجهة الطلبة ونفط ميسان في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل الايجابي يحسم مواجهة الطلبة ونفط ميسان في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).