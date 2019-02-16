الاقتصادية النيابية: اتفاقية الأردن وقعت بضغط أمريكي لتمرير السلع “الإسرائيلية” الى العراق

2019/02/16 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بينت النائبة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ميثاق الحامدي ، السبت ، أن اتفاقية الأردن وقعت بضغط أمريكي على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتمرير السلع “الإسرائيلية” الى العراق، فيما أكدت أن الاتفاقية مع الأردن ستتسبب بتدمير القطاع الإنتاجي المحلي والموانئ العراقية.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اتفاقية الأردن […]

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