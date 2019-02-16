بالصور .. جمع تواقيع لتشريع قانون يدعم الكوادر الصحية في وزارة الصحة .. تعرف عليه

2019/02/16 | 16:32

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اعلن النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي عن جمع تواقيع لتشريع

قانون يدعم الكوادر الصحية في وزارة الصحة .

واوضح المكتب الاعلامي للنائب فالح الخزعلي، في بيان تلقت افاق نسخة

منه، ان" الخزعلي جمع تواقيع لتشريع قانون الضمان الصحي للكوادر

الصحية في ملاك وزارة الصحة

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