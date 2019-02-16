2019/02/16 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدف التعادل لفريق نفط الجنوب في مرمى الكهرباء سجله اللاعب وسام مالك بالدقيقة 46

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