سياسيو الحزب الديمقراطي المسيحي يعارضون حملة ميركل الانتخابية

2019/02/16 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرفض ممثلون بارعون من اتحادات الديمقراطية الألمانية الشرقية دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحملات الانتخابية المقبلة.

وقال ماتياس روزلر، رئيس برلمان الولاية في دريسدن، لمجلة دير شبيجل، وفقا لما نشرته اليوم السبت على موقعها: لن يساعدنا ظهور حملة المستشارة الاتحادية في ساكسونيا.

ووفقا للمجلة، بالمثل يرى زميله في الحزب مايكل هيم، نائب في برلمان ولاية تورينجن “حول مسألة ما إذا كان ينبغي أن تظهر في الحملة الانتخابية، سيكون هناك بالتأكيد مناقشات في تورينجيان”.

وأضاف هيم لـ«دير شبيجل»، “ربما لم يكن من الممكن أن تضيف قيمة لنا، ميركل لم تعد رئيسة اتحادية لحزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن لا تزال أكثر السياسيين شعبية في ألمانيا، وإن حقيقة عدم ظهورها في ولايات ألمانيا الشرقية، يرجع بشكل رئيسي إلى تجربة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وسط المظاهرات المضادة العنيفة التي تشهدها الفترة الانتخابية”.

وذكرت رويترز أن احتجاجات اشتعلت ضد زيارة ميركل إلى مأوى للاجئين في هايدناو في ولاية ****ونيا مسبقا.

كما أوضح رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في تورينجيا والمرشح الأعلى مايك موهرينج: ‘لن تقع أحداث وسط ضجة، وسوف يحدث كل شيء في الغرف المغلقة في تورينجيا”.

وأكد موهرينج أن هناك أيضا العديد من مشجعي ميركل من بين الناخبين في الحزب الديمقراطي المسيحي في تورينجيا.

ووفقا لدير شبيجل تخطط المستشارة الالمانية لإعداد سلسلة من الحوارات المدنية المعتدلة في جميع أنحاء ألمانيا، على غرار ظهورها في خريف عام 2018 في كيمنتس.

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