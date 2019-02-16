روما يُفاوض مانولاس لتغيير الشرط الجزائي في عقده

2019/02/16 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت لتقدم المفاوضات بين روما ومدافع الفريق كوستاس مانولاس حول تجديد العقد بينهما، لكن موضحة في نفس الوقت أن الشرط الجزائي في العقد لايزال العقبة التي تحتاج للمزيد من المفاوضات.

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ويتضمن العقد الحالي بين الطرفين والممتد لعام 2022 شرطًا جزائيًا بقيمة 36 مليون يورو، وهي قيمة منخفضة للغاية خاصة مع الارتفاع الكبير الذي أصاب أسعار اللاعبين مؤخرًا.

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وأفادت الصحيفة الإيطالية أن روما يرغب بإزالة الشرط الجزائي تمامًا من العقد الجديد أو رفع قيمته ليصل إلى 50 مليون يورو، خاصة مع رغبة أندية مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس بالتعاقد معه الصيف القادم وحاجة جُل الفرق الأوروبية الكبيرة لضم مدافعين قبل انطلاق موسم 2019-2020.

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا ارتدى قميص الجالوروسي صيف 2014 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني مقابل 13 مليون يورو، وقد أصبح في السنوات الأخيرة أحد العناصر الرئيسية في تشكيل الفريق وأحد أفضل المدافعين في البطولة الإيطالية.

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

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