مرشح المعارضة النيجيرية للرئاسة يتهم الحكومة بمحاولة حرمان ناخبين من التصويت

2019/02/16 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستهدف الهجوم قاعدة في قرية نغووم، على بعد 14 كلم شمال مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

وقال ضابط في الجيش في مايدوغوري، لوكالة فرانس برس، إن “عناصر بوكو حرام تسللوا إلى قاعدتنا في نغووم أمس (الجمعة) حوالي الساعة 18,50 (17,50 ت ج) حيث خسرنا ثلاثة جنود”.

وذكر مصدر عسكري آخر، أن المقاتلين الإسلاميين أخذوا معهم عربتين عسكريتين وقاموا بتخريب مدرعة مضادة للألغام.

وأفاد قائد ميليشيا في مايدوغوري، بأن “الإرهابيين أحرقوا كذلك منزلين وسيارة تابعة لعناصرنا في القرية”.

ولم يتضح بعد أي الفصيلين التابعين لبوكو حرام يقف وراء الهجوم.

وتبنى تنظيم داعش “ولاية غرب إفريقيا” معظم الهجمات التي استهدفت الجيش في بورنو وولاية يوبي المجاورة منذ منتصف العام 2018 أو اتهم بتنفيذها.

لكن مقاتلين موالين لزعيم محلي يدعى أبو بكر شيكاو شنوا كذلك هجمات أخرى.

ونفى الجيش النيجيري بشدة المزاعم، التي أشارت إلى أن الهجمات على الجنود هي دليل على عودة نشاط الجماعة، بعدما ردد مرارا بأنهم “هزموا”.

لكن الهجمات تؤكد على التهديد الذي لا زالت الجماعة تشكله بعد 10 سنوات من ظهورها.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا بينما لا يزال هناك 1,8 مليون مشرد.

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