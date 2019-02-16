2019/02/16 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من حواراتها ولقاءاتها المتكررة، لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على مرشحي ثلاث وزارات متبقية في حكومة عادل عبد المهدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..3 وزارات باقية تدق إسفيناً بين التحالفات ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..3 وزارات باقية تدق إسفيناً بين التحالفات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).