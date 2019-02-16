العصائب: المطالبون ببقاء القوات الاميركية خونة ويعبدون الدولار..فتحوا بيوتهم لداعش

2019/02/16 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب عن كتلة صادقون الممثلة لحركة عصائب اهل الحق، السبت، ان المطالبين ببقاء القوات الاميركية في العراق هم خونة ويعبدون الدولار، داعيا مجلس النواب الى التصويت على قانون اخراج القوات الأجنبية من البلاد.

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