2019/02/16 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب فالح الخزعلي، السبت، جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون الضمان الصحي للكوادر الصحية في وزارة الصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق..جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون الضمان الصحي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق..جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون الضمان الصحي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).