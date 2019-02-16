بارزاني وظريف يناقشان إنشاء منطقة صناعية حرة بين الإقليم وإيران

2019/02/16 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… ناقش مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني، السبت, مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, إنشاء منطقة صناعية حرة بين الإقليم وإيران.ونقلت شبكة “رووداو” في خبر أطلعت عليه وكالة / المعلومة /، عن ظريف قوله, إنه “كان اجتماعاً جيداً جداً، وكانت لنا من قبل زيارة هامة إلى كردستان والعراق، وكان […]

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