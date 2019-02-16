الصقور.. يقلب الطاولة على النفط في الدوري الممتاز

2019/02/16 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلَبَ القوة الجوية، تاخره الى فوز على النفط، بتغلبه عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الصناعة ضمن لقاءات الاسبوع السابع عشر

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