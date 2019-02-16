لبنان.. المخابرات تعتقل “داعشيين” اثنين في الهرمل

2019/02/16 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني,اليوم السبت, عن اعتقال إرهابيين اثنين ينتميان إلى مجرمي “داعش”.وذكرت المديرية في بيان أطلعت عليه "العهد نيوز" إن “مديرية المخابرات

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