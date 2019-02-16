ضبط مسافر عراقي مع اقامة دنماركية مزورة في مطار النجف الاشرف

2019/02/16 | 16:57

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بغداد : سومر نيوز

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته “جواز سفر عراقي مع ...

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