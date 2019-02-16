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أردوغان يدعو العراق الى الانضمام لمفاوضات أستانا
2019/02/16 | 16:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة : سومر نيوز 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أنه يمكن للعراق ولبنان الالتحاق بروسيا وتركيا وإي...

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