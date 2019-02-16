2019/02/16 | 16:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أردوغان يدعو العراق الى الانضمام لمفاوضات أستانا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة : سومر نيوز
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أنه يمكن للعراق ولبنان الالتحاق بروسيا وتركيا وإي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أردوغان يدعو العراق الى الانضمام لمفاوضات أستانا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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