2019/02/16 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الجوية يهزم النفط في الجولة 17 من الدوري الممتاز

16/02/2019 16:50:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

هزم فريق القوة الجوية لقاء مع النفط بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جرت، اليوم السبت، على ملعب الصناعة ضمن الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل هدفي الصقور اللاعبين سعد ناطق وعماد محسن.

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