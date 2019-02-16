فيرغوسون يستعيد ذكريات التدريب مع يونايتد

2019/02/16 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيقود فيرغوسون (77 عاماً) فريق أساطير يونايتد عند مواجهة بايرن ميونيخ في أولد ترافورد يوم 26 مايو/أيار المقبل.وخضع فيرغوسون، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة وبكأس إنكلترا خمس مرات مع يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ في مايو/أيار من العام الماضي لكنه تعافى.ويظهر فيرغوسون بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباريات.وقال فيرغوسون لموقع ناديه على الانترنت "أتطلع حقا لهذا اليوم الذي سيكون استثنائيا في أولد ترافورد".وأضاف "ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الانسانية".وسجل أولي غونار سولسكاير، مدرب يونايتد المؤقت، هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الفريق للفوز 2-1 على بايرن في نهائي دوري الأبطال 1999 ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس إنكلترا.

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