وزير العمل :نسعى لتوفير فرص عمل للعاطلين في نينوى

2019/02/16 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي ،اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة نينوى عن تنفيذ عدة مشاريع خدمية تسهم في توفير فرص عمل للعاطلين.

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