أكثر من نصف الامريكيين تعرضوا للمضايقة على مواقع التواصل

2019/02/16 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات يعد التعرض لخطاب الكراهية والمضايقة والتعصب والتهديدات احدى الظواهر المتفشية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مركز الاعلام الرقمي، ان ” 53% من الامريكان قالوا بانهم تعرضوا للمضايقات وخطاب الكراهية في عام 2018 ، وان 37% منهم اكدوا انهم تعرضوا لهجوم حاد ومضايقات جنسية وتحرش، بسبب توجهاتهم الجنسية او ديانتهم او اصلهم او هويتهم او اعاقتهم، وفقا لبحث اعلنت عنه رابطة مكافحة التشهير ( Anti-Defamation League )، وهذه النسب تؤكد وجود زيادة حادة في نسبة التحرش والمضايقات والتي كانت 18 % في عام 2017 طبقا لدراسة ابحاث مركز بيو”.

وبين المركز، ان “ردود الافعال المتعلقة بالكراهية او المضايقات كانت مختلفة من شخص لاخر، اذ قال 38٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم قلصوا أو غيروا عاداتهم وهم يستخدمون مواقع التواصل، بينما حاول 18٪ منهم الاتصال بمنصة التواصل الاجتماعي حول الموضوع، و 15٪ اتخذوا خطوات لحماية أنفسهم من المضايقات، في حين ان 6٪ منهم اتصلوا بالشرطة لطلب المساعدة والابلاغ عن التحرش”.

وأشار الى ان “80 % ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون ان مهمة الحكومة هو تعزيز قوانين تؤدي الى كبح جماح الكراهية والتحرش، وان ثلاث ارباع الاشخاص يطلبون من شركات التكنولوجيا المسؤولة عن مواقع التواصل تسهيل مهمة الابلاغ عن منشورات الكراهية والتحرش”.

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