الصالحي يشيد بدور علماء كركوك في بناء المجتمع وقيادتها نحو الصواب

2019/02/16 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أشاد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي، بدور علماء كركوك في بناء المجتمع وقيادتها نحو الطريق الصحيح.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “أقامت جمعية علماء تركمان العراق حفل تكريم علماء ومشايخ كركوك المعمرين الذين خدموا الدين ونشروا الحب والتسامح بين مكونات كركوك الاصيلة، صباح اليوم السبت، بحضور رئيس الجبهة التركمانية ورجال الدين من الوقفين السني والشيعي ورئيس جمعية علماء التركمان موفق عزالدين واعضاء الجمعية ورئيس مؤسسة المجتمع المدني التركماني ماردين كوك قايا وعددا من الشخصيات الاجتماعية والاكاديمية التركمانية”.

وقال الصالحي في كلمة له، “نشيد بدور علماء كركوك في بناء المجتمع وقيادتها نحو الطريق الصحيح”، مبينا ان “خطابهم المتزن كانت وسيلة كبيرة لاستقرار المجتمع والقضاء على المشاكل والفتن التي تظهر في المجتمع داعين الله ان يحفظهم وينعم عليهم بدوام الصحة والعافية”.

وكرم النائب الصالحي، الشيخ محمد الفاتح امام وخطيب جامع قادرعلو بدرع الجبهة التركمانية وعلماء كركوك المعمرين بدرع جمعية علماء تركمان العراق، بحسب بيان.

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