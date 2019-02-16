2019/02/16 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… وجه مجلس محافظة بغداد، السبت، بمد أنبوب من النهر المبطن الواقع خلف محطة الرستمية لتغذية منطقة النهروان بالمياه الصالحة للشرب، فيما بين أن هذا الأنبوب سيحل من أزمة النهروان بنسبة 60%.وقال عضو المجلس حسون الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “محافظة بغداد فلاح الجزائري وجه بمد أنبوب من النهر البطن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد يوجه بمد أنبوب من النهر المبطن لحل أزمة انقطاع المياه في النهروان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد يوجه بمد أنبوب من النهر المبطن لحل أزمة انقطاع المياه في النهروان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).