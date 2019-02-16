فيراتي: شعرنا أننا نلعب في باريس أمام مانشستر يونايتد

2019/02/16 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط ملعب فريق باريس سان جيرمان على صعوبة مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الدعم الجماهيري أمام مانشستر يونايتد كان له أثر كبير في الفوز بإنجلترا.

"لقد حضرنا لتلك المباراة ولعبنا بشكل جيد في الملعب والمدرب قام بعمل رائع وجعل كل شيء يبدو بسيطًا بالنسبة للجميع و أظهرنا شخصية عظيمة".

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وأضاف: "اللعب في ملعب أولد ترافورد ليس سهلًا أبدًا لقد سيطرنا على المباراة لكن لم تنته الأمور بعد ولا يزال أمامنا 90 دقيقة أخرى".

وأكمل: "تواجد الجماهير كان رائعًا لقد قاموا بضجة كبيرة للغاية لدرجة أننا شعرنا في بعض الأحيان أننا نلعب في ملعبنا بباريس".

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واختتم تصريحاته: "البعض يتحدث عن غياب نيمار وكافاني ويقول إن الأمور بدونهم ستكون صعبة لكن أحيانًا تأتي قوتك من هؤلاء الذين لا يثقون فيك".





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