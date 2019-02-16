مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بتفجير غرب الفلوجة

2019/02/16 | 17:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن امرأة لقت مصرعها اثر حريق اندلع داخل منزلها شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقا اندلع داخل دار في شارع السفير بمنطقة العبيدي شرقي بغداد".

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بغداد اليوم - ديالى

شارك طيران الجيش العراقي، السبت، 16 شباط، 2019، بعملية عسكرية لتعقب تنظيم داعش في حوض الوقف بديالى.

وقال مصدر أمني لـ( بغداد اليوم)، إن "قوات امنية مشتركة انطلقت لتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض الوقف (

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الجيش المصري، السبت 16 شباط 2019، مقتل وإصابة 15 عسكريا، إثر هجوم في شمال سيناء، فيما اشار الى أن الهجوم قضى على 7 عناصر إرهابية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن "عناصر إرهابي

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