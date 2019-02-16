2019/02/16 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام للمقاومة الإسلامية حزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم السبت، أن المقاومة ازدادت قوة عاماً بعد عام وخط بيانها كان دائماً تصاعدياً ولا عودة فيه إلى الوراء.وقال سماحة السد نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى القادة الشهداء وتابعها / الأنصار/، أن ” ما تتمتع به المقاومة اليوم جاء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصر الله: المقاومة ازدادت قوة عاماً بعد عام وخط بيانها كان دائماً تصاعدياً alansaar.

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