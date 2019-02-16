2019/02/16 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..اعتبر النائب عن تحالف الفتح، محمد مهدي البياتي، السبت، التقييم السنوي لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الذي صدر اليوم، دلالة واضحة على أن داعش وأذنابه وتفرعاته من صناعة الكيان الصهيوني.وقال البياتي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “الصهاينة يواصلون عملية التدخل في الشأن الداخلي للبلد، والاعتداء على الدستور العراقي الذي يرفض تدخل أي دولة أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: الكيان الصهيوني لا يريد في العراق قوة ثورية جماهيرية عقائدية تقاتل داعش alansaar.

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