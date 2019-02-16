بالوثيقة.. خلاطي يطالب عبد المهدي باستبعاد الصحة والتربية من نقل الصلاحيات للمحافظات

2019/02/16 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار حسن خلاطي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبعاد الصحة والتربية من نقل الصلاحيات للمحافظات.

وجاء في الوثيقة، حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منها انه" بالنظر لكثرة الشكاوى وبناء على ما لاحظناه من وجود ارباك اداري وعشوائية في القرارات والتوجيهات نتيجة التدخلات في إدارة المؤسسات التربوية والصحية والتي تعتبر اكر المؤسسات ارتباطا بحياة الناس يومياً وادى ذلك الى الاضرار بمصالح المواطنين والموظفين على حد سواء، نقترح تفعيل المادة ر12} من قانون رقم {10 لسنة 2018} قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والذي يتضمن استبعاد وزارة الصحة ووزارة التربية من نقل الصلاحيات للمحافظات نتيجة لما حصل من تلكؤ في إدارة دوائر هذه الوزارات".انتهى

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