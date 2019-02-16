وصول الباخرة العملاقة SM NEW YORK لمينائي ام قصر

2019/02/16 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق ، السبت ، سبعة بواخر من ضمنها الباخرة العملاقة { SM NEW YORK } في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي.

وقال مدير عام الشركة صفاء عبدالحسين في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم استقبال الباخرة العملاقة {SM NEW YORK} والذي لم يسع رصيف واحد لها فتم ارسائها على رصيفي 14 و 15 وتحمل 1237 حاوية".وأضاف انه" تم استقبال سبعة بواخر اخرى منها الباخرة {DAPHNE} وتحمل 589 حاوية رست على رصيف 11 والباخرة { KENGTUNG } وتحمل 4445 طن خشب رست على رصيف 13والباخرة { ZHONG SHAN MEN } وتحمل 13524 طن حمولة متنوعة رست على رصيف 19".وتابع" فيما رست الباخرة {YMGREEN} وتحمل 1121 حاوية على رصيف 20 والباخرة {DA PHNE} تحمل 150 حاوية والباخرة {EVER URSULA} تحمل 1754 حاوية رست على رصيف 27 في ميناء ام قصر الشمالي".وزاد" أما ميناء أم قصر الجنوبي فقد استقبل الباخرة {BARGE/DC-11} وتحمل 9606 طن كلنكر رست على رصيف 8".انتهىبواسطة: معتز الحبيب

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