2019/02/16 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - ميونيخاجتمع مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم السبت، 16 شباط، 2019، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، جيمس جيفري، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حالياً في ألمانيا.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني يجتمع مع جيمس جيفري على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور البارزاني يجتمع مع جيمس جيفري على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).