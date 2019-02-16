توقف انتاج طائرة أيه 380 العملاقة والسبب هو

2019/02/16 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية، وبحسب موقع رويترز عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة ايه380، متخلية بذلك عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والشعرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصا في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينج، لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا من الطائرات الأصغر والأسرع، وقالت إيرباص في بيان إن آخر طائرة ايه380 ستُسلم في 2021.، قالت إيرباص إن طيران الإمارات، أكبر مشتر للطائرة ايه380، قررت خفض طلبيات شرائها للطائرة العملاقة لتطلب شراء 70 طائرة من الطرازين الأصغر ايه350 وايه330

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