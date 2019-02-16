استشهاد وإصابة ثلاثة من رعاة الأغنام بانفجار عبوة ناسفة شرقي الرمادي

2019/02/16 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، السبت، باستشهاد واصابة ثلاثة من رعاة الاغنام بانفجار عبوة ناسفة شرقي مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن” عبوة ناسفة من مخلفات عناصر عصابات داعش الاجرامية انفجرت اثناء مرور رعاة اغنام في احدى الاراضي الزراعية بالقرب من تقاطع السلام في المنطقة الصحراوية […]

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