برشلونة.. يدعم دفاعه بموهبة فرنسية و يقطع الطريق أمام عودة نيمار

2019/02/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..برشلونة يضم موهبة فرنسية لتدعيم دفاعاته الموسم المقبل وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "ميزانية الرواتب في الفريق لا تسمح بزيادة في الوقت الحالي، حيث

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