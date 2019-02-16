2019/02/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النائب محمد اقبال الصيدلي، السبت، أن العلاقات الدولية ستشهد تغييرات مؤثرة في الأيام المقبلة في ظل الحراك السياسي الذي يحصل اليوم وبشكل متسارع ، داعيا السياسيين للتأسيس لثقافة وطنية عراقية.

وقال الصيدلي، في تغريدة له على "تويتر" اليوم، 16 شباط 2019، إن "مؤتمر وارسو يشكل نقطة تحول في الاستراتيجية العالمية مرتكزها الشرق الاوسط وصداها سيوقد الاف الرغبات في صدور صناع السلاح وضباع الاقتصاد".

واضاف ان "العراق في عين الاعصار ورقاب السياسيين التي تلتفت الى هذه الدولة او تلك ينبغي ان تلتفت للداخل العراقي، تحصن المجتمع وتؤسس لثقافة مصلحية عراقية اولا وآخرا".

وشدد على "ضرورة تحصين المجتمع العراقي والتأسيس لثقافة مصلحية عراقية اولا وآخرا ان ارادت الحفاظ على مكانة العراق خارجيا وداخليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقبال يدعو السياسيين للتأسيس لثقافة وطنية عراقية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقبال يدعو السياسيين للتأسيس لثقافة وطنية عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).