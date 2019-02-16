2019/02/16 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة أنباء بترا الاردنية، السبت، أنه من المرجح أن يكون زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، محاصرا برفقه خمسة من "وزرائه" بمنطقة صغيرة في المنطقة الحدودية العراقية السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي قوله اليوم 16 شباط 2019 قوله إن "هناك قوة أميركية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة".

وأشارت إلى أن القوات العراقية، "تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل، وذلك من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين".

من جهته قال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح صحفي له اليوم إنه "في حال عثرنا على مكان البغدادي سوف نستهدفه ونقضي عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة انباء: زعيم داعش"البغدادي" محاصراً من قبل قوة امريكية في سوريا قرب الحدود مع العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة انباء: زعيم داعش"البغدادي" محاصراً من قبل قوة امريكية في سوريا قرب الحدود مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).