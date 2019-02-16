مساعدات غذائية إماراتية إلى شبوة اليمنية

2019/02/16 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعدات غذائية على مناطق صحراوية في محافظة شبوة في اليمن، بحسب بيان.

وقالت الهيئة، |إنه تم توزيع المساعدات في مديرية عسيلان في المحافظة، وتم توزيع سلال غذائية على الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف شخص استفادوا من هذه السلال.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية منذ مارس/ آذار 2015، دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

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