2019/02/16 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل عبد الله لعيبي ، اليوم السبت، بتخفيض اجور النقل لسيارات الصالون لمشروع تكسي المطار، من جانبي الكرخ والرصافة الى صالات مطار بغداد الدولي وبالعكس بمقدار ( 10000 ) الف لكل سيارة وبنسبة بلغت (٢٠٪)، وذلك استمرارا بسياسية البرنامج الحكومي لتخفيف العبئ عن كاهل المواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: تخفيض أجور تاكسي مطار بغداد بنسبة 20 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: تخفيض أجور تاكسي مطار بغداد بنسبة 20 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).