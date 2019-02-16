النائب المالكي: تحركات لاحياء ملف إقليم البصرة

2019/02/16 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب عبد السلام المالكي، عن مساع لتحريك ملف تحويل المحافظة الى اقليم.

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