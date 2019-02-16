2019/02/16 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ العمليات المشتركة: لم يتم تحديد مكان البغدادي حتى الآن

16/02/2019 17:01:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عدم تحديد مكان زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي حتى الان.

وذكرالناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح صحفي نقله مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "في حال عثرنا على مكان البغدادي سوف نستهدفه ونقضي عليه".

واضاف رسول، أنه "لغاية الان لم يتم تحديد مكان البغدادي".

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