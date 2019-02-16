واسط تقرر منح ملاكاتها التربوية اجازة رسمية يومين لهذا السبب

2019/02/16 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظة واسط استئناف الدوام الرسمي للفصل الدراسي الثاني يوم

الثلاثاء المقبل التاسع عشر من شباط الحالي .ووجه محافظ واسط محمد المياحي ، تربية واسط بمنح عموم الملاكات

التربوية اجازة اعتياديـة ليومي الاحد والاثنين المقبلين ، يتم فيها

تعطيل الدوام الرسمي للمدارس بناءً على الطلب المقدم من نقابة

المعلمين حول استحصال الموافقات الرسمية للقيام بوقفات جماعية

للملاكات التعليمية في محافظة واسط ، لإيصال اصواتهم الى الجهات

المعنية لتحقيق جملة من المطالب التي يعتقدون انها تمثل حاجة ملحة

لتلك الشريحة " .وقال المحافظ في بيان صحفي :" ان ذلك الاجراء يأتي لفسح المجال امام

الملاكات التعليمية في تربية واسط للمطالبة بحقوقها المشروعة ".

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