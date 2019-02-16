2019/02/16 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي عن جمع تواقيع لتشريع قانون يدعم الكوادر الصحية في وزارة الصحة .واوضح المكتب الاعلامي للنائب فالح الخزعلي، في بيان تلقت وكالة وطن نسخة منه، ان” الخزعلي جمع تواقيع لتشريع قانون الضمان الصحي للكوادر الصحية في ملاك وزارة الصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..جمع تواقيع لتشريع قانون يدعم الصحية في وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..جمع تواقيع لتشريع قانون يدعم الصحية في وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).