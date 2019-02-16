عملية عسكرية مرتقبة في صلاح الدين لتطهير ما تبقى من فلول “داعش”

2019/02/16 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف أمين سر مجلس محافظة صلاح الدين خالد الدراجي, السبت, عن عزم قيادة العمليات تنفيذ عملية عسكرية لتطهير ما تبقى من فلول عصابات “داعش” الإجرامية في مناطق المحافظة.وقال الدراجي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المعطيات بينت ان تحركات فلول مجاميع داعش الإجرامية ازدادت في الآونة الأخيرة”، مشيراً إلى أن […]

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