رئيس ليون عن الأداء الضعيف بالدوري : نستعد للثأر من برشلونة

2019/02/16 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر اعتذر جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، لجماهير فريقه بعد الفوز الهزيل على جانجون ببطولة الدوري.ليون نجح في الفوز على متذيل الدوري الفرنسي مساء أمس الجمعة بنتيجة 2/1 في الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

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أداء ليون لم يكن كما يتمناه عشاق الفريق، ولكن رئيس النادي برر هذا الظهور الضعيف.



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وقال أولاس في تصريحات صحفية:"البعض لم يكن راضياً على المستوى الذي ظهرنا به، ولكن لدينا العذر حيث أمامنا مباراة كبيرة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا".

🔴 مانشستر يونايتد يحتفل بذكرى مرور 20 عامًا على تحقيق الثلاثية ( البريميرليج والكأس ودوري الأبطال) في مباراة خيرية أمام أساطير @FCBayernAr يوم 26 مايو المقبل.👔 الرائع في الأمر هو عودة السير أليكس فيرجسون إلى مقاعد التدريب في هذه المباراة✨ما أجمل لقاء الحبيب بعد طول فراق 🙌 pic.twitter.com/dz6fmXBee8— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019وأضاف:"معظم اللاعبين كانوا يخشون التعرض للإصابة والغياب عن مواجهة برشلونة لذلك ظهرنا في حالة عجز".

وتابع:"أهم شيء الآن هو الحصول على الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من ليل صاحب المركز الثاني".

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واستكمل رئيس ليون:"تنتظرنا ليلة استثنائية الثلاثاء القادم على ملعبنا أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من الأبطال، طموحنا كبير ونسعى للثأر من آخر مباراة لعبناها أمامهم".

ويتحدث أولاس في تصريحاته عن مواجهة برشلونة مع ليون في دور الثمانية عام 2009، عندما تعادل الفريق الفرنسي على أرضه 1/1 وخسر في كامب نو 5/2.





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