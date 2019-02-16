تخفيض أجور تكسي المطار من الكرخ والرصافة الى صالات مطار بغداد وبالعكس

2019/02/16 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم السبت، بتخفيض اجور النقل لسيارات الصالون لمشروع تكسي المطار، من جانبي الكرخ والرصافة الى صالات مطار بغداد الدولي وبالعكس بمقدار (10 آلاف دينار) لكل سيارة وبنسبة بلغت (٢٠٪ )، مشيرا الى الاستمرار بسياسية البرنامج الحكومي لتخفيف العبئ عن كاهل المواطن.

وأكد لعيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التخفيض طبق منذ صباح اليوم واصبحت الاجرة لسيارت الصالون المنطلقة من جانب الكرخ الى صالة المطار وبالعكس بسعر 40000 الف دينار فقط، والسيارت المنطلقة من جانب الرصافة الى صالة المطار وبالعكس بسعر 45000 الف فقط”.

وأضاف، ان “هذه الاجراءات تأتي تماشيا مع البرنامج الحكومي ومطالب المواطنين الكرام في التخفيف من اعباء النقل في مطار بغداد الدولي كما انها تعتبر ضمن سلسلة من الخطوات والاجراءات التي ستتبعها الشركة لتحقيق تغيير واضح وحقيقي في مستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين”.

ولفت البيان، الى ان “الخطوة جاءت خدمة للمواطن ودعما للناقل الوطني، وذلك سعياً من وزارة النقل للأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”، مشيراً الى ان “مبادرة النقل المجاني مستمرة لحاملي تذاكر الخطوط الجوية العراقية من ساحة عباس ابن فرناس الى صالة المطار وبالعكس”.

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