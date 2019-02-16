English | كوردى


ظريف: هذا ما تريده إيران من العراق وكردستان
2019/02/16 | 17:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن سياسة بلاده قائمة على تنمية العلاقات، لاسيما...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ظريف: هذا ما تريده إيران من العراق وكردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ظريف: هذا ما تريده إيران من العراق وكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا