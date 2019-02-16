ظريف: هذا ما تريده إيران من العراق وكردستان

2019/02/16 | 17:45

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بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن سياسة بلاده قائمة على تنمية العلاقات، لاسيما...





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