عائلة موسى الصدر تلتقي البابا فرنسيس وتطالبه بفتح ملف اختفاء “الإمام المُغيب”

2019/02/16 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفادت وسائل إعلام إيرانية، تابعها “ناس” اليوم، أن “عائلة السيد موسى الصدر قامت بزيارة البابا فرنسيس في الفاتيكان”.وأضافت، السبت (16 شباط 2019) أن “هذا اللقاء يأتي بمناسبة ذكرى زيارة الصدر لكنيسة الآباء الكبوشيين حيث كان أول رجل دين مسلم دُعي الى الفاتيكان لحضور مراسم تتويج البابا في عام 1963، كما صلى […]

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