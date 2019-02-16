2019/02/16 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس رد المتحدث باسم الحشد الشعبي في الشمال، علي الحسيني، السبت، على الانباء بشأن انسحاب قوات الحشد من منطقة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، لافتا الى عدم وجود اي قوات للبيشمركة في مناطق المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ “ناس” اليوم (16 شباط 2019)، ان “الانباء التي تناولت انسحاب الحشد الشعبي من منطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الحشد يتحدث عن أنباء دخول قوات من البيشمركة إلى كركوك وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم الحشد يتحدث عن أنباء دخول قوات من البيشمركة إلى كركوك وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).