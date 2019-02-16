2019/02/16 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت وحدات الجيش السوري ،السبت، رمايات مركزة على مواقع الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي.وقال مصدر عسكري ان “وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة على مواقع الإرهابيين في محيط بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ردا على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد ودمرت لهم نقاطا محصنة وأوقعت عددا منهم بين قتيل ومصاب”.يشار الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري ينفذ ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين في إدلب alansaar.

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