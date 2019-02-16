2019/02/16 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..افشلت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية ،السبت، تسللا للعدوان السعودي ومرتزقته وللتحالف ومسلحيه في جيزان والجوف.وقال مصدر عسكري أن “الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال تسلل للعدوان السعودي ومرتزقته في اتجاه الكسارة في جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم”.وأضاف ان “الجيش واللجان تمكنوا أيضا من إفشال تسلل لمسلحي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تفشل عمليات تسلل للعدوان السعودي في جيزان والجوف alansaar.

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