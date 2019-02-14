2019/02/16 | 17:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجي 14-2-2019 | مشاركة واسعة في اعمال الملتقى الثاني للعود بالبصرة بعد ثلاثة ايام من انعقاده) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Vetj1eq4n7I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجي 14-2-2019 | مشاركة واسعة في اعمال الملتقى الثاني للعود بالبصرة بعد ثلاثة ايام من انعقاده) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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